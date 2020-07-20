***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.03.2020 tarihli açıklamamızda"2020 yılı ilk çeyreğinde MERCEDES hattında üretim denemeleri tamamlanmış ve MERCEDES için numune üretimi yapılmış olup incelemeler sonucunda MERCEDES firmasından ürün onayı alınmış idi. Covid-19 seyahat kısıtlamaları sonrasında MERCEDES tarafından Şirketimize saha ziyareti yapılacağı, saha ziyaretinden sonra seri üretime geçileceği bildirilmiş idi. Ayrıca MAN firmasına üretilecek denge çubuğu için 2020 yılı sonuna doğru üretim hattı montajının yapılması ve deneme üretimine başlanılması planlanmamız devam edeceği KAP ta açıklanmış idi."Covid-19 seyahat kısıtlamalarının halen devam etmesi nedeni ile MERCEDES firması tarafından yapılması planlanan saha ziyareti iptal edilmiş olup, yeni üretim hattı onayı için gerekli teknik dokümanlar MERCEDES firması ile dijital ortamda paylaşılmış ve MERCEDES firmasından onay beklenmektedir. Yeni üretim hattı onayı sonrası bu hatta da seri üretime geçilecektir.Ayrıca MAN firmasına, mevcut denge çubuğu üretim hattımızdan Temmuz ayı sonu itibari ile seri üretime başlanacaktır. Yurt dışından satın alınan MAN firması üretim hattının ise 2020 yılı sonuna doğru montajının yapılması ve deneme üretimine başlanılması planlamalarımız devam etmektedir. Bu hattımızdan MAN yeni projelerine üretim yapılması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860516BIST