***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.07.2020 tarihli açıklamamızda"Covid-19 seyahat kısıtlamalarının halen devam etmesi nedeni ile MERCEDES BENZ TÜRK (MBT) firması tarafından yapılması planlanan saha ziyaretinin iptal edilmiş olduğu, yeni üretim hattı onayı için gerekli teknik dokümanların MERCEDES BENZ TÜRK (MBT) firması ile dijital ortamda paylaşılmış olduğu ve MERCEDES BENZ TÜRK (MBT) firmasından onay beklendiği ve yeni üretim hattı onayı sonrası bu hatta da seri üretime geçileceği ve ayrıca MAN firmasına mevcut denge çubuğu üretim hattımızdan Temmuz ayı sonu itibari ile seri üretime başlanılacağı" KAP'ta açıklanmış idi.İlgili teknik dokümanlar MERCEDES BENZ TÜRK (MBT) firması tarafından değerlendirilmiş ve yeni üretim hattı onayı alınmıştır.MAN firmasına mevcut denge çubuğu üretim hattımızdan seri üretime başlanmıştır.Çin'de başlayıp ardından Dünya'da hayatı durduran covid-19 pandemi nedeniyle azalan kamyon ve otobüs üretim rakamları, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tekrar yükselişe geçti. Ana sanayi firmalarının mevcut programlara göre Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık dönemindeki üretim rakamlarının, pandemi öncesi dönemdeki gibi olacağı öngörülmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872141BIST