***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.09.2020 tarihli açıklamamızda" MERCEDES BENZ TÜRK (MBT) firması ile ilgili yeni üretim hattı teknik dokümanları, firma tarafından değerlendirilmiş ve yeni üretim hattı onayı alınmış idi. MAN firmasına mevcut denge çubuğu üretim hattımızdan seri üretime başlandığı" KAP'ta açıklanmış idi.Yurt dışından satın alınan MAN firması yeni üretim hattının montajının yapılması devam etmekte olup, 2021 ilk çeyreğinde deneme üretimine başlanılması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895986BIST