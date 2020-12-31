***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 11:54
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.09.2020 tarihli açıklamamızda
" MERCEDES BENZ TÜRK (MBT) firması ile ilgili yeni üretim hattı teknik dokümanları, firma tarafından değerlendirilmiş ve yeni üretim hattı onayı alınmış idi. MAN firmasına mevcut denge çubuğu üretim hattımızdan seri üretime başlandığı" KAP'ta açıklanmış idi.
Yurt dışından satın alınan MAN firması yeni üretim hattının montajının yapılması devam etmekte olup, 2021 ilk çeyreğinde deneme üretimine başlanılması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895986
BIST
14:461.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,03
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:467,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0335
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:469,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0422
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:46453,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,76
|Açılış
|: 453,23
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:44
|MAALT
|111,10
|41.162.654
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|74.302.421
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.026.630
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.026.630
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.728.677
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.363.044.159
|% 2,44
|
|SISE
|7,34
|1.155.716.251
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,92
|1.142.871.773
|% -8,85
|
|GARAN
|10,32
|775.482.705
|% -0,48
|
|AFYON
|5,14
|449.922.358
|% 1,98
|
|SISE
|7,34
|1.155.716.251
|% 0,82
|
|ZOREN
|2,87
|367.554.528
|% 6,30
|
|EKGYO
|2,14
|278.753.767
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,09
|324.641.094
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|178.798.790
|% -1,11
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4254
|7,4305
|% 0,64
|
|Euro
|9,1098
|9,1243
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,1229
|10,1737
|% 0,99
|
|Frank
|8,4126
|8,4633
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9767
|1,9867
|% 0,75
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|1,18
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.992
|3.070
|49,48
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|23,94
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,96
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|51,22
|51,22
|-0,41
|
Seans Raporu
14:44
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14:53POLHO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 007, 892 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 27 kaybederek (% -0.26 ) 1, 638
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14:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, TRKCM, EKGYO
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14:52XU100
Endeks 1, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 15, 089.00 milyon TL de
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14:52MERKO
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 690, 000 adet işlem