***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyesi olarak görev yapan Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN 20.01.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden kendi isteği ile ayrılmıştır.Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN'nın Şirketimizi temsil ve ilzam imza yetkisi iptal edilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903489BIST