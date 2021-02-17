***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2021 18:31
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu toplantısında
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak, Yönetim Kurulumuza başvuran Sayın Salim Can KARAŞIKLI, Sayın Selahattin SERBEST, Sayın Nalan ERKARAKAŞ ve Sayın Cevdet ERKANLI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığının, 17 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Bağımsızlık Beyanları ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910536
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0490
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05398,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -4,91
|Açılış
|: 398,73
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
397,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9885
|6,9969
|% 0,06
|
|Euro
|8,4128
|8,4239
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6408
|9,6891
|% -0,55
|
|Frank
|7,7415
|7,7881
|% -0,80
|
|Riyal
|1,8565
|1,8658
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-22,36
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,05
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 33, 057.00 milyon TL de
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17:56BRSAN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 259 adet işlem