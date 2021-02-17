***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu toplantısındaBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak, Yönetim Kurulumuza başvuran Sayın Salim Can KARAŞIKLI, Sayın Selahattin SERBEST, Sayın Nalan ERKARAKAŞ ve Sayın Cevdet ERKANLI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığının, 17 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Bağımsızlık Beyanları ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910536BIST