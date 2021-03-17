***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 17.03.2021 tarih ve 2021 / 18 no'lu toplantısındaYönetim Kurulu Başkanlığına Sayın İsmail TARMAN'ın,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918915BIST