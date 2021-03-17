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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.03.2021 21:22



***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 Yönetim Kurulumuzun 17.03.2021 tarih ve 2021 / 18 no'lu toplantısında
Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın İsmail TARMAN'ın, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918915


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