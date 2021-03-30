***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2020 tarihli açıklamamızda"Yurt dışından satın alınan MAN firması yeni üretim hattının montajının devam etmekte olduğu ve 2021 yılı ilk çeyreğinde deneme üretimine başlanılması planlandığı" KAP'ta açıklanmış idi.Yurt dışından satın alınan MAN firması yeni üretim hattının montajı tamamlanmış olup deneme üretimlerine başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921862BIST