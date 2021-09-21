***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.10.2018 tarihli 500935 nolu Yatırım Teşvik Belgemiz ile yararlanacağımız destek unsurları aynı kalmak üzere, değişen ekonomik koşullar ile toplam sabit yatırım tutarı 78,5 Milyon TL olarak revize edilen teşvik belgemizin süresi 21.09.2021 tarihinde dolacak olmasından dolayı, 9 Kasım 2018 tarih 30590 nolu Resmi Gazete'de yayımlanan 323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Geçici Madde 12 gereği teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar uzatılmış sayıldığından ve 29 Haziran 2021 tarih 31526 nolu Resmi Gazete'de yayımlanan 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Geçici Madde 14'e göre, 2 yıl uzatım imkanı tanındığından Yatırım Teşvik Belgemizin süresinin 21.03.2025 tarihine kadar uzatılması için Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yapılmıştır.Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yaptığımız yatırımla ilgili 30.03.2021 tarihli açıklamamızda ''MAN firması yeni üretim hattının deneme üretimlerine başlandığı'' bildirilmişdi,deneme üretimleri tamamlanan yeni MAN üretim hattı devreye alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964733BIST