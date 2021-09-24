***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.09.2021 tarihli açıklamamızda 25.10.2018 tarihli 500935 nolu Yatırım Teşvik Belgemizin süresinin uzatılması için Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yapıldığı bildirilmiş idi.Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Geçici Madde 12 gereği Yatırım Teşvik Belgemizin süresi 21.03.2023 tarihine kadar uzatmıştır. Süre bitiminde 29 Haziran 2021 tarih 31526 nolu Resmi Gazete'de yayımlanan 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Geçici Madde 14'e göre, 2 yıl uzatım için başvuru yapılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965107BIST