***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.12.2021 tarih ve 2021/40 nolu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ve Şirket'in çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) çerçevesinde oluşturulan ve ekte yer alan- Sürdürülebilirlik Politikası,- Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları,- Sürdürülebilirlik Komitesi ve çalışma gruplarıoy birliği ile kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983434BIST