***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 18:00
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2021-31.08.2023 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
Anlaşmada özetle
İlk 6 ay için saat ücretlerine önce %10 oranında ücret zammı sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacaktır. İkinci altı ay için %30 (dönem enflasyonunun daha yüksek gerçekleşmesi durumunda aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir), takip eden üçüncü ve dördüncü altı aylar için TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır.
Tüm sosyal yardımlarda ilk yıl için %35 artış olarak yapılmıştır. Kurban Bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılmıştır. İkinci yıl için artış oranı TÜFE olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995048
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -105,93
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1879
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6792
En Düşük
13,4068
17:3215,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1466
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:32795,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 9,25
|Açılış
|: 795,36
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
799,36
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:32
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,74
|60.569.730
|% 8,29
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|TETMT
|461,50
|84.475.771
|% 7,38
|
|DOBUR
|92,70
|14.339.913
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.783.126
|% -10,00
|
|PRKAB
|50,40
|206.846.592
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% -7,13
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% -5,18
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% -5,14
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6282
|13,6406
|% 1,51
|
|Euro
|15,4405
|15,4770
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,4574
|18,5500
|% 0,98
|
|Frank
|14,8075
|14,8967
|% 1,17
|
|Riyal
|3,6224
|3,6405
|% 1,47
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,19
|
|Altın Gr.
|797
|797
|11,18
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|0,35
|
|B. Petrol
|87,25
|87,25
|0,77
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
-
17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK