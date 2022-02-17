***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2022 11:04
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu toplantısında
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak, Yönetim Kurulumuza başvuran Sayın Salim Can KARAŞIKLI, Sayın Selahattin SERBEST, Sayın Nalan ERKARAKAŞ ve Sayın Cevdet ERKANLI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığının,16 Mart 2022 tarihinde yapılacak 2021 Yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Bağımsızlık Beyanları ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002310
BIST
11:142.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,36
|Açılış
|: 2.050
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|Önceki Kapanış
|: 2.041
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2.059
En Düşük
2.048
11:1413,6167
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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11:1415,4888
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|Önceki Kapanış
|: 818,49
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821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler11:12
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|5.019.237
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|5.474.076
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|ERSU
|7,75
|34.953.263
|% 9,00
|
|PKENT
|640,80
|824.710
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|ETILR
|7,11
|142.015
|% -7,90
|
|OYLUM
|5,06
|5.891.714
|% -7,33
|
|THYAO
|30,26
|1.294.913.113
|% 2,23
|
|TUPRS
|194,90
|452.458.595
|% -0,36
|
|KRDMD
|12,00
|276.922.101
|% 1,10
|
|TAVHL
|40,54
|264.919.530
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,08
|232.147.520
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,08
|232.147.520
|% 1,75
|
|THYAO
|30,26
|1.294.913.113
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,37
|72.230.220
|% 0,42
|
|ISGYO
|5,46
|137.633.113
|% 1,49
|
|KRDMD
|12,00
|276.922.101
|% 1,10
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6118
|13,6174
|% 0,15
|
|Euro
|15,4945
|15,5086
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,4488
|18,5413
|% 0,12
|
|Frank
|14,7046
|14,7932
|% 0,07
|
|Riyal
|3,6169
|3,6351
|% 0,13
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,44
|
|Altın Gr.
|821
|821
|2,61
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,14
|94,14
|-0,67
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