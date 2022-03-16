***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2022 20:29
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.03.2021 tarih ve 2022 / 18 no'lu toplantısında
Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın İsmail TARMAN'ın,
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ve Murahhas Üye olarak Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010957
BIST
18:052.089
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 2.092
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En Düşük
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18:0514,6897
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|Önceki Kapanış
|: 14,6300
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En Düşük
14,6215
18:0516,2114
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|177,20
|2.346.049
|% 9,99
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|PKENT
|436,90
|3.965.741
|% 9,99
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|GZNMI
|25,22
|42.136.695
|% 9,94
|
|AYEN
|10,97
|98.313.569
|% 9,92
|
|YEOTK
|57,05
|12.150.655
|% 9,92
|
|ORCAY
|23,10
|30.890.999
|% -9,98
|
|PENTA
|315,00
|59.580.369
|% -5,91
|
|PEKGY
|0,96
|18.562.580
|% -5,88
|
|FRIGO
|2,67
|16.084.081
|% -4,64
|
|FENER
|26,66
|73.592.134
|% -4,51
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
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|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|EREGL
|34,28
|1.514.209.627
|% 0,18
|
|FROTO
|286,50
|1.341.826.337
|% 4,87
|
|KOZAL
|135,80
|1.015.330.134
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|839.457.524
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,80
|860.976.054
|% -0,52
|
|ODAS
|1,59
|258.917.092
|% 1,92
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6453
|14,6793
|% -0,14
|
|Euro
|16,1151
|16,2066
|% 0,73
|
|Sterlin
|19,1230
|19,2190
|% 0,08
|
|Frank
|15,4704
|15,5636
|% -0,49
|
|Riyal
|3,8969
|3,9164
|% -0,21
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-1,22
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|Altın Gr.
|897
|897
|-8,99
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
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|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
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|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,11
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|B. Petrol
|97,56
|97,56
|-2,35
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