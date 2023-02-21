***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2023 18:18
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak, Yönetim Kurulumuza başvuran, Sayın Salim Can KARAŞIKLI, Sayın Selahattin SERBEST, Sayın Nalan ERKARAKAŞ ve Sayın Cevdet ERKANLI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığı, Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından incelenmiş ve Yönetim Kurulumuza öneri olarak götürülmüştür.
Yönetim Kurulumuz tarafından 19.01.2023 tarih ve 2023/01 nolu toplantısında alınan karar ile Sn. Selahattin SERBEST, Sn. Salim Can KARAŞIKLI, Sn. Nalan ERKARAKAŞ ve Sn. Cevdet ERKANLI Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. SPK'nın 27.01.2023 tarih ve E-29833736-l 10.07.07-32483 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığı Şirketimize iletilmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayların,23 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Bağımsızlık Beyanları ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115627
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,46
|Açılış
|: 5.150
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|Önceki Kapanış
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18:051.113,72
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|Açılış
|: 1.113,72
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|Önceki Kapanış
|: 1.116,89
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1.125,13
En Düşük
1.110,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|VKGYO
|4,73
|118.179.694
|% 10,00
|
|MRSHL
|685,40
|65.935.791
|% 10,00
|
|EYGYO
|16,72
|143.366.375
|% 10,00
|
|KONYA
|4.774,00
|90.115.385
|% 10,00
|
|VKING
|31,10
|20.287.116
|% -7,44
|
|YBTAS
|87.300,00
|2.422.399
|% -6,63
|
|SANEL
|14,45
|10.113.027
|% -6,47
|
|MEDTR
|31,10
|39.307.778
|% -6,33
|
|ONCSM
|71,95
|82.410.571
|% -5,70
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|SISE
|46,70
|4.683.860.362
|% -1,68
|
|THYAO
|137,50
|4.068.703.889
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|PETKM
|17,08
|3.244.231.060
|% 2,28
|
|AKBNK
|15,90
|2.196.464.257
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8700
|18,8746
|% 0,07
|
|Euro
|20,1365
|20,1412
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,7985
|22,9128
|% 0,71
|
|Frank
|20,2722
|20,3943
|% -0,39
|
|Riyal
|5,0154
|5,0405
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-4,60
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.635
|7.704
|25,00
|
|Yarım
|3.730
|3.770
|12,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.885
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,28
|0,02
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|-1,15
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YBTAS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 90, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14 adet işlem
-
17:58TUCLK
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 837 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 75, 949.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 307, 456 adet işlem
-
17:56TKNSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 079 adet işlem