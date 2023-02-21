***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak, Yönetim Kurulumuza başvuran, Sayın Salim Can KARAŞIKLI, Sayın Selahattin SERBEST, Sayın Nalan ERKARAKAŞ ve Sayın Cevdet ERKANLI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığı, Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından incelenmiş ve Yönetim Kurulumuza öneri olarak götürülmüştür.Yönetim Kurulumuz tarafından 19.01.2023 tarih ve 2023/01 nolu toplantısında alınan karar ile Sn. Selahattin SERBEST, Sn. Salim Can KARAŞIKLI, Sn. Nalan ERKARAKAŞ ve Sn. Cevdet ERKANLI Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. SPK'nın 27.01.2023 tarih ve E-29833736-l 10.07.07-32483 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığı Şirketimize iletilmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayların,23 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Bağımsızlık Beyanları ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115627BIST