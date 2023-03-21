***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2023 13:43
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.03.2023 tarihinde süresi biten 25.10.2018 tarihli 500935 nolu Yatırım Teşvik Belgemizin, 29 Haziran 2021 tarih 31526 nolu Resmi Gazete'de yayımlanan 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Geçici Madde 14'e göre, 2 yıl süresinin uzatımına ilişkin başvurumuz Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve Teşvik Belgemizin süresi 21.03.2025 olarak onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126707
BIST
15:064.916
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -59,75
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:0619,0254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 19,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:0620,5395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1914
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5446
En Düşük
20,3199
15:061.202,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,20
|Açılış
|: 1.202,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:04
|AKFYE
|14,33
|3.072.495
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.203.533
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.513.572
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.253.899
|% 9,93
|
|DENGE
|2,19
|61.678.436
|% 8,42
|
|AVOD
|2,91
|125.156.098
|% -9,06
|
|VANGD
|7,08
|12.000.533
|% -8,65
|
|AKGRT
|2,65
|171.551.024
|% -8,62
|
|GLRYH
|8,52
|91.859.315
|% -8,49
|
|SARKY
|31,54
|24.927.107
|% -8,47
|
|ASTOR
|61,30
|6.699.294.417
|% 4,88
|
|GOKNR
|25,22
|2.790.707.062
|% 7,05
|
|ISCTR
|13,96
|2.116.424.479
|% -0,29
|
|THYAO
|122,90
|2.028.405.729
|% -2,54
|
|KOZAL
|20,38
|1.927.204.657
|% -2,39
|
|ISCTR
|13,96
|2.116.424.479
|% -0,29
|
|EKGYO
|6,66
|796.163.038
|% -2,20
|
|ASTOR
|61,30
|6.699.294.417
|% 4,88
|
|GOKNR
|25,22
|2.790.707.062
|% 7,05
|
|METRO
|1,95
|189.424.453
|% 2,63
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0210
|19,0254
|% 0,11
|
|Euro
|20,5263
|20,5395
|% 0,94
|
|Sterlin
|23,2419
|23,3584
|% -0,13
|
|Frank
|20,5087
|20,6323
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0502
|5,0755
|% 0,12
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|-11,67
|
|Altın Gr.
|1.203
|1.204
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.123
|8.204
|-38,00
|
|Yarım
|3.982
|4.015
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.991
|2.007
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,76
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,23
|74,23
|0,44
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19AKFGY
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 423, 201 adet işlem
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15:18SMRTG
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 86.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 467, 055 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 4, 918 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 35, 212.00 milyon TL de
-
15:17KONKA
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 37.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 181, 351 adet işlem
-
15:16YYAPI
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 574, 604 adet işlem