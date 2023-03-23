***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 23.03.2023 tarih ve 2023 /16 no'lu toplantısındaYönetim Kurulu Başkanlığına Sayın İsmail TARMAN'ın,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ve Murahhas Üye olarak Sayın MURAT TARMAN 'ınYönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ve Murahhas Üye olarak Sayın MUSTAFA TARMAN 'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127499BIST