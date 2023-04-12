***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 14:03
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Şirket adresimizde bulunan 12.000 m2 kapalı alan çatı üzerine Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için Yatırım Teşvik belgesi başvurumuz sonuçlanmış olup,
T.C. Ticaret Bakanlığı'nca Şirketimize 12.04.2023 tarihli 551726 nolu Yatırım Teşvik Belgesi ile yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir.
1- KDV İstisnası
2- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ( 6 yıl boyunca)
3- Vergi İndirimi
4-Gümrük Muafiyeti
Yatırımın teşvik belgesi başlangıç tarihi 28.03.2023, bitiş tarihi ise 28.03.2026'dir.
Yatırımın tutarı 20.371.723 TL' dir.
Yatırımın Finansman şekli Özkaynaklar (% 100 ) 'dır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136759
BIST
14:305.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 47,46
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:3019,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:3021,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0798
|Açılış
|: 21,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:301.248,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.248,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:29
|KRGYO
|18,26
|14.553.342
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.076.034
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|30.719.097
|% 9,99
|
|HEDEF
|21,74
|56.583.354
|% -8,04
|
|ONCSM
|113,20
|122.756.687
|% -5,67
|
|GESAN
|80,75
|1.041.170.931
|% -4,44
|
|AVHOL
|16,28
|45.190.536
|% -4,24
|
|YYAPI
|2,95
|110.173.385
|% -4,22
|
|THYAO
|135,20
|3.122.001.786
|% 1,65
|
|ASELS
|54,85
|1.687.724.851
|% 2,52
|
|KOZAL
|22,50
|1.541.919.722
|% 0,81
|
|EREGL
|36,36
|1.494.427.283
|% 0,44
|
|SISE
|44,64
|1.218.915.268
|% 1,36
|
|ZOREN
|5,52
|677.455.771
|% 2,99
|
|EKGYO
|7,15
|856.517.866
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,24
|988.497.492
|% 0,74
|
|SKBNK
|2,58
|205.044.921
|% 0,78
|
|KOZAL
|22,50
|1.541.919.722
|% 0,81
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3114
|19,3166
|% 0,17
|
|Euro
|21,1110
|21,1259
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,8877
|24,0075
|% -0,08
|
|Frank
|21,3254
|21,4538
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1323
|5,1581
|% 0,07
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,68
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|4,61
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.571
|8.628
|11,00
|
|Yarım
|4.186
|4.222
|5,00
|
|Çeyrek
|2.093
|2.111
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,07
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,00
|