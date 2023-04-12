***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBursa Organize Sanayi Bölgesi Şirket adresimizde bulunan 12.000 m2 kapalı alan çatı üzerine Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için Yatırım Teşvik belgesi başvurumuz sonuçlanmış olup,T.C. Ticaret Bakanlığı'nca Şirketimize 12.04.2023 tarihli 551726 nolu Yatırım Teşvik Belgesi ile yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir.1- KDV İstisnası2- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ( 6 yıl boyunca)3- Vergi İndirimi4-Gümrük MuafiyetiYatırımın teşvik belgesi başlangıç tarihi 28.03.2023, bitiş tarihi ise 28.03.2026'dir.Yatırımın tutarı 20.371.723 TL' dir.Yatırımın Finansman şekli Özkaynaklar (% 100 ) 'dır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136759BIST