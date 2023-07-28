***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBursa Organize Sanayi Bölgesi Şirket adresimizde bulunan 12.000 m2 kapalı alan çatı üzerine 2040,22 kWp kurulu gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için Asunim Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile sözleşme imzalamış ve yatırıma başlamış idik.2040,22 kWp kurulu gücünde çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımımız tamamlanmış ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan kontroller neticesinde kabul tutanağına bağlanmış olup kullanılmaya hazır hale gelmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176372BIST