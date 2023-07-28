***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2023 16:48
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Şirket adresimizde bulunan 12.000 m2 kapalı alan çatı üzerine 2040,22 kWp kurulu gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için Asunim Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile sözleşme imzalamış ve yatırıma başlamış idik.
2040,22 kWp kurulu gücünde çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımımız tamamlanmış ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan kontroller neticesinde kabul tutanağına bağlanmış olup kullanılmaya hazır hale gelmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176372
BIST
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17:577.072
En Düşük
|Değişim
|: 3,15%
|| 216,10
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
17:5726,9460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0439
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
17:5729,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1612
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
17:571.698,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.698,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.699,76
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KCHOL
|134,20
|4.990.854.051
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|509.457.040
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.415.641
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|73.835.497
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.177.219
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.414.183
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|PENTA
|24,48
|2.332.557.988
|% -9,93
|
|ITTFH
|4,92
|197.033.670
|% -9,89
|
|THYAO
|235,70
|11.744.607.133
|% 3,15
|
|YKBNK
|14,13
|9.902.712.372
|% 7,13
|
|SAHOL
|58,05
|5.888.808.299
|% 5,83
|
|KOZAL
|28,30
|5.645.515.379
|% 2,69
|
|ASTOR
|101,00
|5.552.651.857
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,13
|9.902.712.372
|% 7,13
|
|EKGYO
|8,55
|5.210.670.349
|% 0,94
|
|SKBNK
|3,14
|1.334.130.349
|% 5,02
|
|ISCTR
|15,16
|4.939.514.743
|% 5,50
|
|PETKM
|17,63
|5.479.993.674
|% 4,82
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9397
|26,9481
|% 0,17
|
|Euro
|29,7193
|29,7310
|% 0,60
|
|Sterlin
|34,5435
|34,7167
|% 0,52
|
|Frank
|30,9204
|31,1067
|% 0,18
|
|Riyal
|7,1627
|7,1986
|% 0,04
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|14,64
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|11,53
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.066
|11.153
|10,00
|
|Yarım
|5.525
|5.602
|5,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.801
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,03
|0,12
|
|B. Petrol
|83,48
|83,48
|-0,31
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
-
17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem