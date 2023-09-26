***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2023 10:10
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.10.2018 tarihli açıklamamız ile alınan 25.10.2018 tarihli 500935 nolu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, mevcut denge çubuğu tesisimize ilaveten MERCEDES BENZ TÜRK (MBT) ve MAN Denge Çubuğu üretim hattı yatırımına başlandığı, yurtdışından satın alınan ve 01.09.2020 ile 21.09.2021 tarihlerinde KAP'ta yaptığımız açıklamalar ile üretim hatlarının devreye alındığı bildirilmiş idi. 25.10.2018 tarihli 500935 nolu Yatırım Teşvik Belgemiz kapsamında tevsi yatırımlarımız tamamlanmış olup Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemlerine başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197236
BIST
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13:108.354
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
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|Açılış
|: 8.369
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8.291
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|Açılış
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27,1436
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
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1.689,46
En Düşük
1.672,18
BIST En Aktif Hisseler13:08
|MERCN
|50,95
|57.818.598
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|124.287.904
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|78.438.529
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|879.116
|% 10,00
|
|ISBTR
|388.511,60
|1.165.535
|% 10,00
|
|TUCLK
|80,30
|82.703.343
|% -9,98
|
|SNPAM
|48,00
|2.383.506
|% -7,60
|
|KNFRT
|22,94
|102.220.394
|% -7,35
|
|KSTUR
|827,40
|123.283
|% -7,29
|
|ADESE
|2,58
|304.025.996
|% -4,80
|
|TUPRS
|171,50
|6.870.680.627
|% 3,31
|
|THYAO
|234,70
|6.493.541.296
|% 0,95
|
|ISCTR
|25,80
|3.648.914.716
|% 2,54
|
|KRDMD
|29,94
|3.069.875.145
|% -1,06
|
|KONTR
|330,40
|2.555.483.175
|% -1,84
|
|ZOREN
|5,39
|1.897.714.401
|% 6,31
|
|KATMR
|2,41
|596.222.547
|% -2,82
|
|SKBNK
|6,38
|1.287.707.069
|% 7,95
|
|ISCTR
|25,80
|3.648.914.716
|% 2,54
|
|EKGYO
|8,13
|1.011.585.125
|% -0,61
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2464
|27,2528
|% 0,17
|
|Euro
|28,8969
|28,9073
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,0963
|33,2622
|% -0,09
|
|Frank
|29,7439
|29,9231
|% 0,10
|
|Riyal
|7,2425
|7,2788
|% 0,14
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-3,82
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|11.350
|11.522
|-25,00
|
|Tam
|11.113
|11.182
|-16,00
|
|Yarım
|5.574
|5.614
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,16
|91,16
|-0,72
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