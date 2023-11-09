***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket fabrika sınırlarımız içinde yer alan mevcut Denge Çubuğu tesisimizde otomasyon, tevsi ve modernizasyon yatırımı planlanmakta olup, bu kapsamda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi başvurumuz onaylanmıştır.T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan 08.11.2023 tarih, 560702 teşvik belge nolu 111.925.000 TL tutarlı ve 3 yıl süreli olan Yatırım Teşvik Belgemiz ile yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir.1- Vergi İndirimi (%70, Yatırıma Katkı Oranı %30)2- KDV İstisnası3- Gümrük Vergisi Muafiyeti4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 yıl boyunca)5- Faiz DesteğiKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216309BIST