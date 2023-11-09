***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2023 17:23
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket fabrika sınırlarımız içinde yer alan mevcut Denge Çubuğu tesisimizde otomasyon, tevsi ve modernizasyon yatırımı planlanmakta olup, bu kapsamda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi başvurumuz onaylanmıştır.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan 08.11.2023 tarih, 560702 teşvik belge nolu 111.925.000 TL tutarlı ve 3 yıl süreli olan Yatırım Teşvik Belgemiz ile yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir.
1- Vergi İndirimi (%70, Yatırıma Katkı Oranı %30)
2- KDV İstisnası
3- Gümrük Vergisi Muafiyeti
4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 yıl boyunca)
5- Faiz Desteği
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216309
BIST