***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.01.2024 tarihinde basın mensupları ile yapılacak olan toplantıda "Yeşil Çelik Dönüşümü Yol haritası" açıklanacak olup, konuya ilişkin detaylı bilgi ve sunum aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241418BIST