***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2024 17:01
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.01.2024 tarihinde basın mensupları ile yapılacak olan toplantıda "Yeşil Çelik Dönüşümü Yol haritası" açıklanacak olup, konuya ilişkin detaylı bilgi ve sunum aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241418
BIST
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17:478.062
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 38,09
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.056
En Yüksek
8.117
17:4730,1357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0056
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
17:4732,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0213
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7462
17:471.950,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,67
|Açılış
|: 1.950,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler17:47
|HLGYO
|2,64
|79.680.641
|% 49,15
|
|BEGYO
|4,95
|476.405.267
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|219.009.373
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|26.304.294
|% 10,00
|
|AGROT
|16,99
|299.511.304
|% 9,97
|
|MEGMT
|35,84
|1.943.930.568
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.294.800.800
|% -9,99
|
|SURGY
|41,88
|1.221.364.586
|% -9,78
|
|DIRIT
|11,00
|1.395.784
|% -5,98
|
|KBORU
|80,40
|3.043.672.364
|% -5,74
|
|ASTOR
|111,90
|6.207.432.387
|% 9,38
|
|KBORU
|80,40
|3.043.672.364
|% -5,74
|
|CATES
|62,60
|2.294.800.800
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,00
|2.236.358.465
|% 2,51
|
|MEGMT
|35,84
|1.943.930.568
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,00
|2.236.358.465
|% 2,51
|
|ODAS
|8,62
|890.175.601
|% 2,62
|
|BEGYO
|4,95
|476.405.267
|% 10,00
|
|AKFGY
|1,90
|189.743.915
|% 0,53
|
|QUAGR
|3,93
|286.712.808
|% -1,01
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1295
|30,1357
|% 0,02
|
|Euro
|32,7992
|32,8390
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,0335
|38,2243
|% -0,18
|
|Frank
|34,5559
|34,7641
|% -0,43
|
|Riyal
|8,0124
|8,0526
|% 0,04
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,54
|% 0,66
|
|Platin
|902,11
|903,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,03
|940,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,09
|78,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.012,97
|2.013,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:47
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17:59
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