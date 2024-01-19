***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "Yeşil Çelik Dönüşümü Yol haritası"na yönelik hazırlanan sunum ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca, konuya ilişkin sunum, Şirketimiz internet sitesinde (www.cemtas.com.tr) de yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241652BIST