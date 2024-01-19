***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2024 15:46
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "Yeşil Çelik Dönüşümü Yol haritası"na yönelik hazırlanan sunum ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca, konuya ilişkin sunum, Şirketimiz internet sitesinde (www.cemtas.com.tr) de yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241652
BIST
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16:328.023
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 6,93
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
16:3230,1913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0561
|Açılış
|: 30,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
16:3232,8927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0464
|Açılış
|: 32,8505
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
16:321.977,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 17,60
|Açılış
|: 1.977,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.978,56
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KBORU
|86,35
|797.445.798
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|72.527.321
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|2.880.208
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.111.572.538
|% 9,99
|
|KFEIN
|89,80
|476.716.022
|% 9,98
|
|BAYRK
|31,66
|26.627.872
|% -9,95
|
|MARTI
|4,17
|142.892.639
|% -9,94
|
|HATEK
|12,19
|54.651.175
|% -6,73
|
|SNPAM
|86,00
|11.033.402
|% -6,16
|
|CASA
|90,20
|2.056.571
|% -5,85
|
|THYAO
|252,50
|4.589.210.297
|% 0,70
|
|SASA
|38,08
|4.488.550.130
|% 5,72
|
|ISCTR
|25,68
|3.132.432.589
|% -0,70
|
|YKBNK
|22,38
|3.071.602.175
|% 1,82
|
|AKBNK
|41,20
|2.910.141.993
|% 0,44
|
|EKGYO
|8,84
|1.614.578.334
|% -1,56
|
|YKBNK
|22,38
|3.071.602.175
|% 1,82
|
|ISCTR
|25,68
|3.132.432.589
|% -0,70
|
|SASA
|38,08
|4.488.550.130
|% 5,72
|
|BEGYO
|5,18
|471.304.751
|% 4,65
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1874
|30,1913
|% 0,19
|
|Euro
|32,8806
|32,8927
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,1647
|38,3561
|% 0,02
|
|Frank
|34,6082
|34,8167
|% 0,13
|
|Riyal
|8,0295
|8,0698
|% 0,22
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,72
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|913,88
|914,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,47
|949,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,77
|78,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,98
|2.037,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:32
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-
16:47BNTAS
Yüzde 4.04 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 250, 587 adet işlem
-
16:46KRTEK
Yüzde 4.71 oranında artışla 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 000, 194 adet işlem
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16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, ASELS
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KONTR
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 67 artarak (% 0.18 ) 7, 099