***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Yönetim Kurulumuza başvuran, Sayın Salim Can KARAŞIKLI, Sayın Selahattin SERBEST, Sayın Nalan ERKARAKAŞ ve Sayın Cevdet ERKANLI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığı, Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından incelenmiş ve Yönetim Kurulumuza öneri olarak götürülmüştür.Yönetim Kurulumuz tarafından 18.01.2024 tarih ve 2024/02 nolu toplantısında alınan karar ile Sn. Selahattin SERBEST, Sn. Salim Can KARAŞIKLI, Sn. Nalan ERKARAKAŞ ve Sn. Cevdet ERKANLI Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı olarak belirlenmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Selahattin SERBEST, Sn. Salim Can KARAŞIKLI 2018 yılından itibaren Şirketimizde görev yaptığından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan "Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olması" şartını sağlamamaktadır.Sn. Selahattin SERBEST, Sn. Salim Can KARAŞIKLI sermaye piyasası hukuku, gayrimenkul, finans sektörüne dair bilgi birikimleri yerli/yabancı yatırımcılar, finans kurumları ile olan ilişkileri nedeniyle, yeni yatırım planı olan ve yatırım süreci devam eden Şirketimize önemli katkılar sağladıklarından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulundan 1 yıl daha Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmeleri için izin talep edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-49555 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından, Sn. Nalan ERKARAKAŞ ile Sn. Cevdet ERKANLI'nın hakkında herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığı, Sn. Salim Can KARAŞIKLI, Sn. Selahattin SERBEST görev sürelerinin 1 yıla kadar uzatılmasına ilişkin Tebliği'nin 6. maddesinin 5. fıkrası hükmünde belirtilen istisnadan yararlandırılması talebimizin olumlu karşılandığı Şirketimize iletilmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayların, 2023 Yılı faaliyetleri ile ilgili yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Bağımsızlık Beyanları ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249161BIST