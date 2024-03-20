***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2024 18:18
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımız ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmek üzere 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi finansal sonuçların değerlendirmesi ve sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritamızın paylaşıldığı bilgilendirme sunumu ekte ve Şirketimiz internet sitesinde (www.cemtas.com.tr) paylaşılmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260687
BIST
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18:058.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,24
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.028
18:0532,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0387
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
18:0535,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
18:052.246,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,86
|Açılış
|: 2.246,75
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.254,54
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|7,04
|241.070.366
|% 10,00
|
|KFEIN
|159,50
|399.911.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|12.091.955
|% 10,00
|
|EKIZ
|71,55
|3.916.044
|% 9,99
|
|DGATE
|55,60
|57.433.226
|% 9,99
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|121.013.312
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|797.871.048
|% -10,00
|
|FONET
|25,06
|364.684.816
|% -9,99
|
|PKART
|75,75
|213.622.519
|% -9,98
|
|THYAO
|278,25
|7.682.986.402
|% 0,00
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|MIATK
|73,90
|4.595.333.189
|% 3,79
|
|KCHOL
|187,20
|4.464.361.851
|% 3,77
|
|TUPRS
|171,80
|3.937.389.242
|% -1,09
|
|ZOREN
|5,60
|2.282.397.566
|% 4,67
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|MOGAN
|21,54
|1.899.387.959
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3770
|32,3836
|% 0,11
|
|Euro
|35,1985
|35,2204
|% 0,08
|
|Sterlin
|42,0415
|42,2523
|% -0,36
|
|Frank
|37,1145
|37,3005
|% -0,62
|
|Riyal
|8,8173
|8,8615
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|897,91
|898,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,50
|1.000,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,94
|85,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,06
|2.158,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DESPC
Yüzde 9.95 oranında artışla 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 443 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 0.41 ) 7, 883
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, DOBUR, BRISA, JANTS, KSTUR, BRMEN, KERVN, KAPLM, INTEM, ZEDUR
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKART, GIPTA, PEKGY, CEMAS, DERHL, BEGYO, IEYHO
-
17:58
ERSU, PAPIL, DYOBY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında