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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.04.2023 11:52
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildir


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 100.975.680
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
CEMTS, TRACEMTS91G6 100.975.680 399.024.320,000 395,16873 CEMTS, TRACEMTS91G6 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 100.975.680 399.024.320,000 395,16873

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 03.04.2023 tarih ve 2023 /20 no'lu toplantısında
Şirketimizin 23.03.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Kurul Toplantısında 2022 yılı net dönem karından karşılanmak üzere bedelsiz kar payı dağıtımı yapılarak ortaklarımıza hisseleri oranında pay biçiminde bedelsiz kar payı dağıtılması kararı gereği
1- Şirketimizin mevcut esas sözleşmesi 6.maddesine göre 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayenin 100.975.680 (yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksen) TL'den tamamı 2022 yılı net dönem karından karşılanmak üzere, 399.024.320 (Üçyüzdoksandokuzmilyonyirmidörtbinüçyüzyirmi) TL artırılarak, çıkarılmış sermayenin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesine,
2- Ortaklarımıza elinde bulundurdukları beher hisseye % 395,168737'si oranında yeni payların bedelsiz hisse olarak verilmesine,
3- Bedelsiz sermaye artışı nedeniyle Şirketimizin Esas Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı başlıklı 6. Maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak yeni şekliyle tadil edilmesine,
4- Bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye Tavanı" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, izin ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130897


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