***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERGÜN KAĞITÇIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 21.03.1996 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Ares Çimento A.Ş., (Yönetim Kurulu Başkanı), (Tasfiye Halinde) Tunçkül Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Hayır 0.04 Bağımsız Üye Değil Hayır -MUSTAFA CÜNEYT PEKMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.08.1987 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Murahhas Üye) Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır -İSMAİL TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 13.05.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), İpekiş Mensucat T. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili). Hayır 1 Bağımsız Üye Değil Hayır -MEHMET CELAL GÖKÇEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 25.03.2003 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bplas Bursa Plastik A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bemsa A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), B.E.R.K. Radyo TV A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Norm Çevre Tek. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Zey-Tursan A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Aquila Aviation Gmbh (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Uzay ve Havacılık Eğitim A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), BPO B-Plas Plastic Omnium A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bemteks Tekstil Ltd. Şti. (Yönetim Kurulu Üyesi), Buriş A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi). Hayır 1.1 Bağımsız Üye Değil Hayır -HİDAYET NALAN TÜZEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 14.01.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa BetonA.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), (Tasfiye Halinde) Tunçkül Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Bursa Agrega A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Merkez Hakemi Asil Üyesi. Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır -MUSTAFA TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 22.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır -NECATİ GELMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.03.1989 İcrada Görevli Değil Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Kuştur Kuşadası Turizm A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı) Hayır 0.01 Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiSELAHATTİN SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 20.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821001 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıSALİM CAN KARAŞIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 20.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İstanbul Bilgi Üniversitesi (Öğretim Görevlisi). Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821001 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831899BIST