***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBuseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi 6.000.000,00 75.762,00 TRY 1,26 İştirakBursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı 180.000.000,00 3.035.643,57 TRY 1,69 Finansal Yatırımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840870BIST