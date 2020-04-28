***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2020 17:11
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi 6.000.000,00 75.762,00 TRY 1,26 İştirak
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı 180.000.000,00 3.035.643,57 TRY 1,69 Finansal Yatırım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840870
BIST
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -559,88
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.621
18:056,9950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
18:057,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
18:05383,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,28
|Açılış
|: 383,00
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.533
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.877
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.158.060
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|46.769
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6795
|8,7231
|% 0,25
|
|Frank
|7,1522
|7,1953
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8553
|1,8646
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-8,75
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.510
|-15,10
|
|Tam
|2.517
|2.572
|-15,50
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-7,60
|
|Çeyrek
|615
|629
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|22,84
|22,84
|-0,23
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Seans Raporu
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