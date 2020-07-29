***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.07.2020 12:07
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi 60.000.000,00 757.620,00 TRY 1,26 İştirak
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı 180.000.000,00 3.035.643,57 TRY 1,69 Finansal Yatırım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863263
BIST
12:011.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:016,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9632
En Düşük
6,9132
12:018,2038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0683
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2038
En Düşük
8,1145
12:01438,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,37
|Açılış
|: 438,24
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,64
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|22.929.198
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.438.442
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.606.705
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.383.854
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.506.086
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|MERIT
|29,98
|39.484
|% -5,31
|
|POLTK
|157,40
|447.646
|% -5,01
|
|EKGYO
|2,22
|667.149.633
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,48
|168.233.651
|% -0,67
|
|GOZDE
|5,94
|151.822.812
|% 8,59
|
|ODAS
|2,53
|149.190.119
|% 0,40
|
|TKFEN
|15,14
|144.913.640
|% -2,89
|
|IHLGM
|1,68
|131.236.907
|% 0,00
|
|ODAS
|2,53
|149.190.119
|% 0,40
|
|ADESE
|2,14
|100.634.545
|% 2,88
|
|HLGYO
|2,32
|34.030.935
|% -1,69
|
|OYAKC
|8,28
|60.998.684
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9946
|9,0397
|% 0,65
|
|Frank
|7,5721
|7,6177
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,66
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.958
|2.987
|8,90
|
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
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