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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.07.2020 12:07
GÜNCEL HABERLER



***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi 60.000.000,00 757.620,00 TRY 1,26 İştirak
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı 180.000.000,00 3.035.643,57 TRY 1,69 Finansal Yatırım




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863263


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.181,50 22.929.198 % 10,00  
BURVA 78,10 12.438.442 % 10,00  
VKFYO 11,88 12.606.705 % 10,00  
KRGYO 6,05 27.383.854 % 10,00  
PKENT 867,90 872.240 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9946 9,0397 % 0,65  
Frank 7,5721 7,6177 % 0,68  
Riyal 1,8495 1,8588 % 0,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.959 0,66  
Altın Gr. 438 438 1,24  
Cumhuriyet 2.871 2.904 8,60  
Tam 2.958 2.987 8,90  
Yarım 1.436 1.458 4,30  
Çeyrek 720 730 2,10  
Gümüş.Ons 24,36 24,40 -0,03  
Gümüş Gr. 5,43 5,44 -0,01  
B. Petrol 44,02 44,02 0,41  
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