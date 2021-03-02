***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2021 13:05
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi 60.000.000,00 757.620,00 TRY 1,26 İştirak
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı 500.000.000,00 8.432.343,00 TRY 1,69 Finansal Yatırım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914460
BIST
15:301.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:307,3284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0324
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:308,8179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0275
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:30407,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,36
|Açılış
|: 407,57
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:29
|AYEN
|8,91
|77.766.646
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.238.193
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,77
|4.146.546.442
|% 7,03
|
|SISE
|7,74
|1.552.506.777
|% 1,98
|
|KOZAL
|132,30
|1.434.861.133
|% -2,93
|
|PETKM
|5,59
|1.190.621.818
|% 3,90
|
|KRDMD
|6,85
|1.114.315.673
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,35
|800.114.338
|% 0,00
|
|THYAO
|14,77
|4.146.546.442
|% 7,03
|
|PETKM
|5,59
|1.190.621.818
|% 3,90
|
|SISE
|7,74
|1.552.506.777
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,38
|279.634.092
|% -1,43
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3221
|7,3256
|% 0,41
|
|Euro
|8,8127
|8,8200
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,1635
|10,2145
|% 0,41
|
|Frank
|7,9506
|7,9985
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9473
|1,9571
|% 0,43
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,88
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|13,00
|
|Tam
|2.698
|2.767
|12,04
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,82
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,74
|63,74
|0,05
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:43ADESE
Yüzde 4.26 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 388, 759 adet işlem
-
15:42MEPET
Yüzde 4.87 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 396, 802 adet işlem
-
15:41XU100
Endeks 1, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 24, 309.00 milyon TL de
-
15:41SEKFK
Yüzde 9.66 oranında artışla 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 732, 458 adet işlem
-
15:40KONTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 89.90 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 902 adet işlem