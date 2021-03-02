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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.03.2021 13:05



***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi 60.000.000,00 757.620,00 TRY 1,26 İştirak
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı 500.000.000,00 8.432.343,00 TRY 1,69 Finansal Yatırım




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914460


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AYEN 8,91 77.766.646 % 10,00  
ISATR 227.690,00 227.690 % 10,00  
DYOBY 15,97 67.238.193 % 9,99  
KENT 358,90 5.113.607 % 9,99  
VAKFN 19,48 3.562.697 % 9,99  
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Sterlin 10,1635 10,2145 % 0,41  
Frank 7,9506 7,9985 % 0,12  
Riyal 1,9473 1,9571 % 0,43  
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15:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 6,88  
Altın Gr. 407 407 2,94  
Cumhuriyet 2.710 2.751 13,00  
Tam 2.698 2.767 12,04  
Yarım 1.304 1.338 5,82  
Çeyrek 654 669 2,92  
Gümüş.Ons 26,30 26,34 -0,17  
Gümüş Gr. 6,19 6,19 -0,02  
B. Petrol 63,74 63,74 0,05  
Seans Raporu 15:29
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