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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.03.2022 14:13
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GILBERT NOEL CLAUDE NATTA Genel Koordinatör Ekonomist Yönetim Kurulu Danışmanı,Genel Kordinatör Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Genel Koordinatör
NURİ ÖZDEMİREL Genel Müdür Mühendis Genel Müdür
ŞÜKRÜ ÜNAL Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) Mühendis Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)
MEHMET FİKRET PAMUK Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Genel Müdür Yardımcısı(Mali), Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi 60.000.000,00 757.620,00 TRY 1,26 İştirak
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı 1.500.000.000,00 25.297.029,00 TRY 1,69 Finansal Yatırım




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009015


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UZERB 42,90 443.708 % 10,00  
OTTO 34,98 943.131 % 10,00  
GZNMI 18,63 2.641.678 % 9,98  
GRSEL 9,97 1.188.324 % 9,92  
FORMT 1,00 20.390.737 % 9,89  
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14:12 Alış Satış %  
Dolar 14,8100 14,8161 % 1,14  
Euro 16,4094 16,5047 % 1,54  
Sterlin 19,4483 19,5459 % 1,08  
Frank 15,9309 16,0269 % 1,21  
Riyal 3,9390 3,9588 % 1,25  
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14:12 Alış Satış %  
Altın Ons 2.003 2.003 11,31  
Altın Gr. 954 954 15,63  
Cumhuriyet 6.302 6.398 103,00  
Tam 6.281 6.441 129,98  
Yarım 3.036 3.116 62,88  
Çeyrek 1.523 1.558 31,43  
Gümüş.Ons 25,81 25,85 0,08  
Gümüş Gr. 12,34 12,35 0,23  
B. Petrol 117 117 5,71  
Seans Raporu 14:12
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