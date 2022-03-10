***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGILBERT NOEL CLAUDE NATTA Genel Koordinatör Ekonomist Yönetim Kurulu Danışmanı,Genel Kordinatör Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Genel KoordinatörNURİ ÖZDEMİREL Genel Müdür Mühendis Genel MüdürŞÜKRÜ ÜNAL Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) Mühendis Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)MEHMET FİKRET PAMUK Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Genel Müdür Yardımcısı(Mali), Kurumsal Yönetim Komitesi üyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBuseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi 60.000.000,00 757.620,00 TRY 1,26 İştirakBursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı 1.500.000.000,00 25.297.029,00 TRY 1,69 Finansal Yatırımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009015BIST