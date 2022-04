***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSMAİL TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 13.05.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Agrega A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Ares Çevre ve Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı), Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), İpekiş Mensucat T. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Turizm Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Hayır 1 Bağımsız Üye Değil Hayır -HİDAYET NALAN TÜZEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Avukat 14.01.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Ares Çevre ve Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Bursa Agrega A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili),Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Sekreteri Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır -ERGÜN KAĞITÇIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.03.1996 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Hayır 0.04 Bağımsız Üye Değil Hayır -MUSTAFA TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 22.03.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul İnş. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), MTM Gayrimenkul A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Tarman Turizm Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili),Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş(Yönetim Kurulu Başkanı),Tarman Tekstil Tic.A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) Evet Bağımsız Üye Değil Hayır -MURAT TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili), M.T.M Gayrimenkul İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat T.A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı) Evet Bağımsız Üye Değil Hayır -NECATİ GELMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.03.1989 İcrada Görevli Değil Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Kuştur Kuşadası Turizm A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı) Hayır 0.01 Bağımsız Üye Değil Hayır -SELAHATTİN SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 20.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), ODTÜ (Öğretim Görevlisi), Özyeğin Üniversitesi (Öğretim Görevlisi), Bahçeşehir Üniversitesi (Öğretim Görevlisi) Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002310 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıSALİM CAN KARAŞIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 20.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002310 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiNALAN ERKARAKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Bursa Çimento A.Ş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd.(Partner),KOTEDER- Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (Yönetim Kurulu Başkanı),SEDEFED (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002310 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiCEVDET ERKANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 17.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bursa Çimento A.Ş.(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Boğaziçi Gayrimenkul Geliştirme Müm. Dan. İç ve Dış Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı), Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı), Tek Finansal Yönetim ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.(Ortak), Vera Varlık Yönetimi A.Ş.( Yönetim Kurulu Başkanı) Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002310 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025018BIST