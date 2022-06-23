***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2022 09:31
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi 120.000.000,00 1.515.240,00 TRY 1,26 İştirak
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı 1.500.000.000,00 25.297.029,00 TRY 1,69 Finansal Yatırım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038830
BIST
09:552.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,77
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.576
En Düşük
2.576
09:5517,3633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0235
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3705
En Düşük
17,3014
09:5518,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0595
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3902
En Düşük
18,2968
09:551.024,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.024,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|6.907.064
|% 9,98
|
|GESAN
|35,70
|3.310.425
|% 5,93
|
|MIATK
|33,98
|30.663.719
|% 4,36
|
|DGGYO
|11,50
|490.326
|% 4,07
|
|MZHLD
|99,00
|3.490.630
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|623.284
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|11.966.954
|% -9,84
|
|ETYAT
|2,97
|89.097
|% -9,73
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,00
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% 0,00
|
|SASA
|45,12
|1.244.936.656
|% 0,04
|
|SAHOL
|20,46
|1.150.328.342
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% 0,00
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,86
|516.293.306
|% 0,00
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,00
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3520
|17,3633
|% 0,14
|
|Euro
|18,3654
|18,3896
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,1872
|21,2935
|% 0,05
|
|Frank
|17,9875
|18,0959
|% 0,21
|
|Riyal
|4,6124
|4,6355
|% 0,21
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-2,81
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.788
|6.890
|-28,00
|
|Yarım
|3.333
|3.370
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,35
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,11
|