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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.06.2022 09:31
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi 120.000.000,00 1.515.240,00 TRY 1,26 İştirak
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı 1.500.000.000,00 25.297.029,00 TRY 1,69 Finansal Yatırım




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038830


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 45,10 438.507 % 10,00  
LIDFA 13,34 6.907.064 % 9,98  
GESAN 35,70 3.310.425 % 5,93  
MIATK 33,98 30.663.719 % 4,36  
DGGYO 11,50 490.326 % 4,07  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 17,3520 17,3633 % 0,14  
Euro 18,3654 18,3896 % 0,32  
Sterlin 21,1872 21,2935 % 0,05  
Frank 17,9875 18,0959 % 0,21  
Riyal 4,6124 4,6355 % 0,21  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.835 -2,81  
Altın Gr. 1.023 1.023 -0,40  
Cumhuriyet 6.843 6.946 19,00  
Tam 6.788 6.890 -28,00  
Yarım 3.333 3.370 -14,00  
Çeyrek 1.669 1.684 -7,00  
Gümüş.Ons 21,32 21,35 -0,08  
Gümüş Gr. 11,90 11,91 -0,03  
B. Petrol 111 111 -1,11  
Seans Raporu 09:55
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