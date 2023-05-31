***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.05.2023 16:42
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Fikret PAMUK Genel Müdür Yardımcısı (Mali) 16.12.2015 (0224) 243 12 30 fpamuk@cemtas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203784. 700393
Nermin SÖZER Muhasebe Müdürü 16.12.2015 (0224) 243 12 30 nsozer@cemtas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203976. 700394
Bülent GÜZELARSLAN Muhasebe Şefi (Genel) 10.02.2005 (0224) 243 12 30 bguzelarslan@cemtas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204224. 700392
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İSMAİL TARMAN 130.233.507,09 TRY 26,05
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 500000000 TRY 100 YOK İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155042
BIST
18:054.887
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
|| -64,44
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.868
En Yüksek
4.982
18:0520,7248
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2293
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
18:0522,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1335
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
18:051.312,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 24,56
|Açılış
|: 1.312,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,88
|180.883.405
|% 10,00
|
|COSMO
|75,90
|11.354.395
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|197.220.239
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|59.653.199
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|703.063.773
|% 9,97
|
|MARKA
|13,90
|8.150.571
|% -9,97
|
|VKFYO
|8,44
|87.447.406
|% -9,93
|
|ISKUR
|693.000,00
|2.073.600
|% -9,65
|
|KRGYO
|16,45
|28.279.235
|% -8,91
|
|GSRAY
|8,03
|562.554.242
|% -8,75
|
|THYAO
|143,80
|8.365.843.650
|% -2,18
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.631.809
|% -0,68
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% -3,48
|
|TOASO
|214,50
|4.811.225.287
|% 3,62
|
|GARAN
|26,78
|3.721.047.547
|% -3,11
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.631.809
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,15
|3.642.530.793
|% -3,88
|
|EKGYO
|7,11
|2.180.969.892
|% -3,92
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% -3,48
|
|KOZAL
|23,02
|3.473.102.153
|% 7,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7205
|20,7248
|% 1,12
|
|Euro
|22,1423
|22,1543
|% 0,61
|
|Sterlin
|25,6076
|25,7360
|% 1,26
|
|Frank
|22,5994
|22,7356
|% 0,58
|
|Riyal
|5,5081
|5,5357
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|9,27
|
|Altın Gr.
|1.313
|1.313
|25,23
|
|Cumhuriyet
|9.087
|9.224
|104,00
|
|Tam
|9.033
|9.281
|104,47
|
|Yarım
|4.433
|4.584
|28,00
|
|Çeyrek
|2.223
|2.299
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,72
|0,46
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLSYN
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 259, 126 adet işlem
-
17:58KLSYN
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 224, 718 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TCELL, EKGYO
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 61 kaybederek (% -1.61 ) 4, 376
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, COSMO, CVKMD, KOPOL, AVHOL, GRTRK, KONKA, YESIL