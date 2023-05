***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMehmet Fikret PAMUK Genel Müdür Yardımcısı (Mali) 16.12.2015 (0224) 243 12 30 fpamuk@cemtas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203784. 700393Nermin SÖZER Muhasebe Müdürü 16.12.2015 (0224) 243 12 30 nsozer@cemtas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203976. 700394Bülent GÜZELARSLAN Muhasebe Şefi (Genel) 10.02.2005 (0224) 243 12 30 bguzelarslan@cemtas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204224. 700392Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İSMAİL TARMAN 130.233.507,09 TRY 26,05Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 0,01 TRY 500000000 TRY 100 YOK İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155042BIST