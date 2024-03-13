***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSMAİL TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 13.05.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Agrega A.Ş.(Bursa Beton A.Ş. adına), Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. (Bursa Beton A.Ş. adına) Yönetim Kurulu Başkanı,Atakule GYO A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Turizm Çimento A.Ş., MTM Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tarman Tekstil Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 1 Bağımsız Üye Değil Hayır -MURAT TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.03.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Bursa Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Roda Liman Depolama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ,M.T.M. Gayrimenkul A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş., Tarman Tekstil Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Tarman Turizm Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Atakule G.Y.O. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır -MUSTAFA TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 22.03.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Bursa Group Sigorta A.Ş., Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Atakule GYO A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., MTM Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş., Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş. ve Tarman Tekstil Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İpekiş Mensucat T. A.Ş. ve Tarman Turizm Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil Hayır -ERGÜN KAĞITÇIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.03.1996 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Roda Liman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0.04 Bağımsız Üye Değil Hayır -HİDAYET NALAN TÜZEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 14.01.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Roda Liman Depolama A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş., Bursa Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ,Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Sekreteri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi, Türkiye Çimento Sanayicileri Birliğinde Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır -MEHMET ARPACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Atakule GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır -SELAHATTİN SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 20.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs), Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249161 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıSALİM CAN KARAŞIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 20.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş., Ege Endüstri Holding A.Ş., Baylas Otomotiv A.Ş., Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş., Bayraktar G.Menkul Geliştirme A.Ş., Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş., Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ve Koza Polyestyer A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249161 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiNALAN ERKARAKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş., Pınar Su ve İçecek A.Ş., Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd. Partner, Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneğinde (KOTEDER) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfında (Koruncuk) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, SEDEFED - Sektörel Dernekler Federasyonunda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249161 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiCEVDET ERKANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 17.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tek Finansal Yönetim Ltd.Şti. (Ortak) Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249161 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258475BIST