***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, internet sitemizde sürdürülebilirlik bölümünde kamuya açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214519BIST