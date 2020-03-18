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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

18.03.2020 19:58
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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 18.03.2020 tarih ve 2020 / 15  no'lu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğleri uyarınca
Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturulmasına,
1. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selahattin SERBEST 'in, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Salim Can KARAŞIKLI'nın seçilmelerine,
2. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selahattin SERBEST'in, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ'in seçilmelerine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Mehmet Fikret PAMUK'un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,
3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Salim Can KARAŞIKLI'nın, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati GELMEZ'in seçilmelerine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830578


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