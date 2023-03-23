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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

23.03.2023 18:34
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 23.03.2023 tarih ve 2023 / 17 no'lu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğleri uyarınca
Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturulmasına,
1.   Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selahattin SERBEST'in, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Salim Can KARAŞIKLI'nın seçilmelerine,
2.   Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ'ın,  Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI'nın seçilmelerine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Mehmet Fikret Pamuk'un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,
3.   Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI'nın, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ'ın seçilmelerine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127500


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