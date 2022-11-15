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***CEOEM* *BMSCH* *NTHOL* *DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

15.11.2022 12:21
***CEOEM* *BMSCH* *NTHOL* *DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı De


***CEOEM******BMSCH******NTHOL******DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [BMSCH, CEOEM, DAGHL, NTHOL]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BMS CELIK HASIR 64 16/11/2022
CEO EVENT MEDYA 48 16/11/2022
DAGI YATIRIM HOLDING 55 16/11/2022
NET HOLDING 22 16/11/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080067


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BIST En Aktif Hisseler12:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRLSM 22,22 140.319.343 % 10,00  
SMRTG 128,80 34.829.323 % 9,99  
MIATK 130,40 37.765.535 % 9,95  
KONTR 194,40 1.741.723.568 % 9,09  
YEOTK 98,15 164.424.771 % 8,69  
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12:31 Alış Satış %  
Dolar 18,6069 18,6131 % 0,05  
Euro 19,3345 19,3482 % 0,66  
Sterlin 21,9532 22,0633 % 0,69  
Frank 19,6989 19,8175 % 0,25  
Riyal 4,9363 4,9610 % 0,03  
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12:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 1,85  
Altın Gr. 1.062 1.062 2,24  
Cumhuriyet 7.076 7.183 62,00  
Tam 7.039 7.156 22,00  
Yarım 3.419 3.499 11,00  
Çeyrek 1.709 1.749 6,00  
Gümüş.Ons 21,94 21,98 -0,02  
Gümüş Gr. 13,14 13,16 0,01  
B. Petrol 92,28 92,28 -0,86  
Seans Raporu 12:31
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