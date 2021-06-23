***CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [CEOEM]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle CEO Event Medya A.Ş. (CEOEM) payında 24/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ile "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.CEOEM payında tedbirin uygulanacağı son tarih 19/07/2021'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, CEOEM payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 24/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıÖZLEM YILDIRIM22032331SOYDAN KUYUCU12914978Tedbirin uygulanacağı son tarih 19/07/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943860BIST