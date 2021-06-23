***CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
23.06.2021 18:22
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle CEO Event Medya A.Ş. (CEOEM) payında 24/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ile "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
CEOEM payında tedbirin uygulanacağı son tarih 19/07/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, CEOEM payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 24/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
ÖZLEM YILDIRIM
22032331
SOYDAN KUYUCU
12914978
Tedbirin uygulanacağı son tarih 19/07/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943860
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|| -7,50
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|
1.420
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|| -0,0005
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|
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|
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|KENT
|243,20
|1.553.511
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,33
|38.501.294
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|35.576.098
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.869
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.198.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,35
|109.369
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,56
|56.050.824
|% -7,09
|
|BOBET
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|85.150.202
|% -6,90
|
|SNPAM
|13,69
|153.237
|% -6,81
|
|ESCOM
|5,81
|46.080.589
|% -6,29
|
|THYAO
|14,56
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|
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|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,66
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|339.141.521
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6448
|8,6491
|% -0,01
|
|Euro
|10,3271
|10,3364
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,0466
|12,1070
|% 0,14
|
|Frank
|9,3909
|9,4475
|% 0,10
|
|Riyal
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|2,3101
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
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|1.787
|1.787
|8,32
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,15
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,10
|
|B. Petrol
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|75,55
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