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***CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

31.10.2023 18:13
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

                                 Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle CEO Event Medya A.Ş. (CEOEM) payında 01/11/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/11/2023'tür.
 
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, CEOEM payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/11/2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

TİMUÇİN ERSÖZ                           12620736
FİKRET AYDOĞAN                       20682015
BARAN CİDAL                               26586277
NEVİM ERSÖZ                               47230726
NİHAN YILDIZ                               33457027
ÇAĞLAR KACAR                          12385025
 
 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 31/01/2024'tür.
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212603


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VBTYZ 113,30 143.495.874 % 10,00  
ISKUR 8.119.000,00 8.119.000 % 10,00  
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RODRG 57,25 17.061.948 % 9,99  
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Altın Gr. 1.805 1.806 -8,48  
Cumhuriyet 12.269 12.455 69,00  
Tam 11.901 11.984 -82,00  
Yarım 5.969 6.017 -41,00  
Çeyrek 2.975 3.008 -21,00  
Gümüş.Ons 22,86 22,88 -0,46  
Gümüş Gr. 20,77 20,79 -0,41  
B. Petrol 85,14 85,14 -1,21  
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