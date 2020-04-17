***CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [CEOEM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarCEO Event Medya'nın bedelsiz sermaye artırımı işlemlerine ilişkin bildirimi 16.04.2020 tarihinde saat 18:20:50'de KAP'ta (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838731) yayımlanmıştır.Borsa İstanbul A.Ş.nin 24.11.2015 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" Duyurusunun 3.maddesi uyarınca mevcut paylar, 17.04.2020 (bugün) bedelsiz pay alma hakları üzerinde, 20.04.2020 tarihinden itibaren bedelsiz pay alma hakları üzerinden ayrılmış olarak işlem görecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838813BIST