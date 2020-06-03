***CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***CEOEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [CEOEM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarCEO Event Medya'nın halka arzında satışa hazır bekletilen 1.700.000 TL nominal değerli payın tamamının 05/05/2020 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince 04/06/2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 44.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %39 olarak alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848804BIST