***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2020 11:31
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEOEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817317
BIST
13:14123.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.187,40
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
13:145,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
13:146,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
13:14300,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,49
|Açılış
|: 301,02
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,28
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,50
|10.445.717
|% 14,23
|
|CEOEM
|8,54
|35.085.393
|% 12,66
|
|LINK
|27,36
|10.902.304
|% 11,22
|
|BOSSA
|9,63
|34.724.503
|% 10,56
|
|PRZMA
|5,31
|2.070.298
|% 10,17
|
|DOKTA
|64,05
|3.333.482
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|56.934
|% -9,09
|
|SALIX
|7,25
|15.675
|% -8,23
|
|BRKO
|0,36
|354.433
|% -5,26
|
|DGKLB
|2,38
|46.472.905
|% -4,42
|
|THYAO
|14,86
|1.034.118.531
|% 1,71
|
|ODAS
|2,27
|405.722.979
|% 2,25
|
|SISE
|5,61
|335.870.901
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,14
|314.948.586
|% 4,67
|
|PGSUS
|71,75
|307.907.107
|% -4,01
|
|ODAS
|2,27
|405.722.979
|% 2,25
|
|TEKTU
|1,78
|215.236.426
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,14
|314.948.586
|% 4,67
|
|KRDMD
|2,97
|281.127.094
|% 2,41
|
|CEMAS
|1,24
|102.475.589
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7415
|7,7803
|% -0,06
|
|Frank
|6,1200
|6,1568
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5905
|1,5985
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|7,18
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,59
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|12,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|10,37
|
|Yarım
|960
|985
|5,02
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|55,42
|55,42
|0,14
|