***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 10:01
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831908
BIST
17:0989.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -252,63
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:096,4646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0424
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:096,9921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0621
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:09335,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,95
|Açılış
|: 335,03
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|77.043.503
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.526.132
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.383.960
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.507.823
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.100.135
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.943.630
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.841
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,38
|1.274.338.423
|% 2,36
|
|THYAO
|8,71
|1.211.161.084
|% 5,07
|
|GARAN
|7,58
|1.148.248.028
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,58
|371.699.100
|% -2,62
|
|YKBNK
|1,87
|364.485.852
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|364.485.852
|% -1,58
|
|GARAN
|7,58
|1.148.248.028
|% 0,00
|
|ODAS
|1,26
|184.202.914
|% -0,79
|
|THYAO
|8,71
|1.211.161.084
|% 5,07
|
|ISFIN
|2,92
|347.299.954
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5612
|7,5991
|% 0,54
|
|Frank
|6,5511
|6,5906
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7131
|1,7217
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.613
|-9,37
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,23
|14,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,02
|
|B. Petrol
|26,57
|26,57
|-0,58
|