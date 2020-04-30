***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:14
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841539
BIST
15:01101.479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -116,08
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
15:016,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0373
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:017,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:01385,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,86
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|17.375.994
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.112.039
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.531.679
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|23.778.278
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.296.601
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.199.314
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|43.850.887
|% -9,99
|
|GARAN
|8,43
|930.912.952
|% 0,24
|
|THYAO
|10,66
|433.672.002
|% 0,38
|
|ASELS
|27,38
|381.573.917
|% -0,07
|
|PETKM
|3,58
|362.003.155
|% -0,56
|
|AFYON
|2,65
|299.386.887
|% 4,33
|
|ADESE
|1,49
|198.348.154
|% -3,25
|
|AFYON
|2,65
|299.386.887
|% 4,33
|
|GARAN
|8,43
|930.912.952
|% 0,24
|
|PETKM
|3,58
|362.003.155
|% -0,56
|
|IHLGM
|1,07
|104.596.963
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7172
|8,7609
|% 0,88
|
|Frank
|7,1641
|7,2072
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8544
|1,8637
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|3,71
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,50
|
|Tam
|2.535
|2.590
|15,80
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,70
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|2,12
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