***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.07.2020 13:08
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854015
BIST
15:55116.897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.581,54
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:556,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:557,7211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:55388,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,94
|Açılış
|: 388,98
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|171.894.247
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|102.329.626
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.057.403
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.289.673
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.481.959
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,18
|4.160.045
|% -4,43
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|EGCYO
|1,34
|291.802
|% -2,90
|
|GARAN
|8,36
|999.200.225
|% 0,72
|
|ISFIN
|4,36
|716.620.947
|% 4,81
|
|SISE
|5,84
|690.593.161
|% 4,85
|
|THYAO
|12,28
|662.777.104
|% -0,16
|
|KRDMD
|3,25
|587.669.961
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,06
|580.465.942
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,01
|264.718.243
|% 8,60
|
|ALBRK
|1,76
|338.128.454
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|587.669.961
|% 0,62
|
|KARSN
|3,13
|526.239.409
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5520
|8,5949
|% 0,41
|
|Frank
|7,2326
|7,2762
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-6,31
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.541
|-5,40
|
|Tam
|2.596
|2.608
|-5,60
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-2,80
|
|Çeyrek
|630
|639
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,48
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