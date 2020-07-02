***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.07.2020 16:01
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEOEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854109
BIST
17:28116.939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 1.623,71
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:286,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:287,7121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:28391,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,78
|Açılış
|: 391,65
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,79
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|188.071.818
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.084.754
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.631.721
|% 10,00
|
|BIZIM
|21,14
|392.745.359
|% 9,99
|
|MAALT
|85,35
|21.671.614
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|AKMGY
|37,54
|14.809.998
|% -5,96
|
|ULAS
|5,10
|5.006.672
|% -5,90
|
|CEOEM
|4,36
|97.540.713
|% -4,39
|
|GARAN
|8,37
|1.183.538.754
|% 0,84
|
|ISFIN
|4,27
|915.373.928
|% 2,64
|
|KARSN
|3,30
|902.152.659
|% 8,20
|
|EKGYO
|2,09
|859.185.240
|% 3,47
|
|SISE
|5,87
|786.237.462
|% 5,39
|
|EKGYO
|2,09
|859.185.240
|% 3,47
|
|IEYHO
|1,02
|376.742.402
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|902.152.659
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,77
|434.520.591
|% 3,51
|
|ISFIN
|4,27
|915.373.928
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5426
|8,5855
|% 0,30
|
|Frank
|7,2311
|7,2747
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,79
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.556
|9,60
|
|Tam
|2.611
|2.623
|9,80
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|4,70
|
|Çeyrek
|634
|642
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,52
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:43XU100
Endeks 116, 940 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 18, 588.00 milyon TL de
-
17:43DOGUB
Yüzde 7.44 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 951, 556 adet işlem
-
17:42AVGYO
Yüzde 8.22 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 109, 182 adet işlem
-
17:41SANFM
Yüzde 4.49 oranında artışla 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 123, 827 adet işlem
-
17:40GSDHO
Yüzde 7.25 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 803, 038 adet işlem