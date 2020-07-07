***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 11:38
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855593
BIST
11:23119.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 952,79
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
118.398
11:236,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8672
En Düşük
6,8524
11:237,7491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0173
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7426
11:23392,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,88
|Açılış
|: 392,86
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,58
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.099.973
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.358.959
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.287.119
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|183.044.420
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|227.942.262
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|KRDMA
|4,34
|5.694.838
|% -4,62
|
|KRTEK
|4,10
|4.135.806
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,21
|1.146.880.789
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|739.323.905
|% 5,28
|
|GARAN
|8,39
|451.312.954
|% 0,24
|
|TKFEN
|17,98
|400.933.071
|% 0,95
|
|TUPRS
|89,45
|355.544.376
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,21
|1.146.880.789
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|739.323.905
|% 5,28
|
|IHLGM
|1,94
|247.918.444
|% 5,43
|
|DOHOL
|2,34
|270.743.156
|% 2,63
|
|ALBRK
|1,95
|177.110.719
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5494
|8,5923
|% 0,05
|
|Frank
|7,2481
|7,2917
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-5,37
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.546
|2.566
|-5,10
|
|Tam
|2.621
|2.633
|-5,30
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|-2,50
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,36
|