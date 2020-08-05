***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 12:57
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865333
BIST
17:131.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:137,0358
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,1369
|Açılış
|: 7,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:138,3969
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 0,2313
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3997
En Düşük
8,1274
17:13463,30
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 16,36
|Açılış
|: 463,30
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,63
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.563.382
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|419.969.477
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.244.010
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.572.465
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.093
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|1.000.099
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|17.421.043
|% -9,99
|
|SISE
|6,26
|2.464.299.942
|% 8,87
|
|EKGYO
|2,12
|1.405.460.662
|% -0,47
|
|GARAN
|6,82
|1.291.628.946
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,87
|871.093.786
|% 3,24
|
|GUSGR
|5,70
|797.381.339
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,12
|1.405.460.662
|% -0,47
|
|SISE
|6,26
|2.464.299.942
|% 8,87
|
|KRDMD
|2,87
|871.093.786
|% 3,24
|
|GARAN
|6,82
|1.291.628.946
|% 0,89
|
|TSKB
|1,12
|195.870.390
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2322
|9,2785
|% 2,92
|
|Frank
|7,7404
|7,7870
|% 3,11
|
|Riyal
|1,8711
|1,8804
|% 2,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.047
|27,46
|
|Altın Gr.
|463
|463
|16,26
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.086
|102,30
|
|Tam
|3.127
|3.176
|105,00
|
|Yarım
|1.518
|1.550
|53,60
|
|Çeyrek
|761
|776
|25,70
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,37
|
|B. Petrol
|46,03
|46,03
|1,60
|