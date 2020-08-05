***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 13:48
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865337
BIST
16:331.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
16:337,0383
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1394
|Açılış
|: 7,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
16:338,3957
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,2301
|Açılış
|: 8,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3982
En Düşük
8,1274
16:33461,25
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 14,31
|Açılış
|: 461,25
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,03
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|417.997.480
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.362.808
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|29.995.131
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.544.638
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.593.273
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.391.847
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|982.290
|% -9,99
|
|SISE
|6,25
|2.207.035.042
|% 8,70
|
|EKGYO
|2,08
|1.261.802.665
|% -2,35
|
|GARAN
|6,76
|1.214.621.396
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,84
|840.356.122
|% 2,16
|
|GUSGR
|5,67
|754.632.397
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,08
|1.261.802.665
|% -2,35
|
|SISE
|6,25
|2.207.035.042
|% 8,70
|
|KRDMD
|2,84
|840.356.122
|% 2,16
|
|GARAN
|6,76
|1.214.621.396
|% 0,00
|
|TSKB
|1,11
|188.567.924
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2250
|9,2713
|% 2,84
|
|Frank
|7,7349
|7,7815
|% 3,04
|
|Riyal
|1,8728
|1,8822
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.042
|2.043
|23,04
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,84
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.083
|98,80
|
|Tam
|3.123
|3.172
|101,40
|
|Yarım
|1.516
|1.548
|51,90
|
|Çeyrek
|760
|775
|24,90
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,01
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,34
|
|B. Petrol
|45,94
|45,94
|1,51
|